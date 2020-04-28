في نهار رمضان.. ضبط يمني بحوزته 71 قارورة مسكر بجازان

كان يتجول لحظة المنع وسط المدينة

تمكّنت دوريات الأمن بمنطقة جازان من ضبط وافد من الجنسية اليمنية بحيازته قوارير من العرق المسكر، وسط مدينة جازان في نهار رمضان.

وألقت دوريات الأمن القبض على الوافد الذي كان يتجول لحظة منع التجول.

وأسفر تفتيش المركبة عن العثور على 71 قارورة من العرق المسكر، وأحيل المتهم للجهات المعنية لاتخاذ اللازم حياله.