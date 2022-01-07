"النقوش الصخرية" تضرب موعدًا في حائل لتثبت دورها في حفظ "العربية"

محاضرة يعقدها النادي الأدبي مساء الأحد المقبل يقدمها "الفاضل".. "بجبة أنموذجًا"

يقيم النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل، مساء الأحد المقبل، محاضرة بعنوان: "النقوش الصخرية ودورها في الحفاظ على مفردات اللغة العربية -النقوش الثمودية.. بجبة أنموذجًا"، يقدمها الباحث في النقوش الثمودية، ممدوح بن مزاوم الفاضل.

وأوضح "الفاضل" أن النقوش الثمودية بمنطقة حائل تزخر بالكثير من المفردات التي تستحق الدراسة، مؤكدًا أن هذه النقوش حفظت لنا الكثير من مفردات اللغة العربية في مكانها الأصلي، بعكس المخطوطات التي يمكن نقلها.

وأضاف: "المحاضرة التي يقيمها أدبي حائل يوم الأحد القادم تحت عنوان: "النقوش الصخرية ودورها في الحفاظ على مفردات اللغة العربية- النقوش الثمودية بجبة أنموذجًا" ستلقي الضوء على كثير من هذه المفردات وتبين دور النقوش الصخرية في حفظ المفردات القديمة".