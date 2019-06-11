كما جرت العادة.. جلسة مجلس الوزراء لم تعقد اليوم

ينتظر أن يستأنف جلساته الثلاثاء القادم

‏‫لم يشهد اليوم الثلاثاء، انعقاداً لجلسة مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك وفقًا لما جرت عليه العادة منذ سنوات طويلة؛ حيث لا تُعقد جلسات مجلس الوزراء في الأسبوع الأول من بدء الدوام الرسمي عند استئناف العمل بعد انتهاء إجازة العيدين، اضافة لأول أسبوع يلي الأسبوع الذي تُقَر فيه الميزانية العامة للدولة.

يشار إلى أنه ينتظر أن يستأنف المجلس جلساته الأسبوعية يوم الثلاثاء القادم .