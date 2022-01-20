سيناتور يتوعد بتمزيق أي اتفاق نووي مع إيران فور تسلُّم الجمهوريين السلطة

قال إن "بايدن" لا يستطيع تقديم ضمانات لطهران.. والصفقة المحتملة كارثية

توعَّد السيناتور الجمهوري البارز تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي، أمس الأربعاء بإلغاء أي اتفاق نووي مع إيران في أول يوم يتولى فيه الجمهوريون السلطة، واصفًا المفاوضات والصفقة المحتملة بالكارثية، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، قال "كروز" في تغريدة له: "لا يستطيع بايدن تقديم ضمانات للنظام الإيراني". وتابع: "إنهم يعملون بشكل محموم على صفقة جديدة كارثية، من شأنها أن تترك برنامج إيران النووي سليمًا، بينما تضخ المليارات في النظام".

وتوعَّد قائلاً: "لم تكن الصفقة معاهدة يصدق عليها مجلس الشيوخ، وسيتم تمزيقها في اليوم الأول من إدارة الحزب الجمهوري للسلطة".

وكانت مصادر أمريكية وأوروبية قد كشفت أن مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 اصطدمت بعقبة كبيرة، هي مطالبة طهران بأن تقدم الولايات المتحدة ضمانات بأنها لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاقية وتعيد فرض العقوبات، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وقال دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون إن هذا الطلب جاء كرد فعل على انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015، ويبدو أنه هدف سياسي بالغ الأهمية لحكومة الرئيس الإيراني الجديد المتشدد، وعلى خامنئي نفسه.