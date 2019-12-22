"العضياني": تعاون كبير وتنسيق مستمر بين أمن المهمَّات ونادي الإبل

عدم السماح بدخول الأشخاص غير المصرَّح لهم ومنع التأثير على المهرجان

تبذل قوات أمن المنشآت بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل جهودًا كبيرة في خدمة الزوَّار، وتوفير الأمن لهم، وذلك تكاملاً مع الدور المميَّز الذي تقوم به كل الجهات الحكومية الأخرى، ليأتي العمل متناسقًا ومشرِّفًا، في ظل الاهتمام والرعاية الكبيرين الذي يجدهما المهرجان من قِبل مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله-، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل -يحفظه الله-، والجهود المبذولة من رئيس مجلس إدارة النادي الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين.

ويوضح قائد أمن المنشآت بالمهرجان الرائد ماجد بن سهل العضياني، أنَّ مهامهم تتلخص في عديد المحاور التي هدفها حفظ الأمن بشكل عام كركيزة أساسية، وذلك من خلال استلام جميع بوابات الدخول والخروج، وعدم السماح بدخول الأشخاص غير المصرَّح لهم، ومنع التأثير على المهرجان بأي شكل من الأشكال، والتأكد من تصاريح الآليات الداخلة والخارجة، إلى جانب التعامل مع كل أنواع الجماهير، سواء ملاك الإبل أو غيرهم.

وشدد الرائد العضياني على أنَّ جميع القوات الأمنية العاملة بالمهرجان تقوم بدورها بشكل مميز ومتكامل، موضحًا أنَّ عدد الأفراد والآليات الموجودة في المهرجان كافية لأداء المهمَّة الموكلة لها، وإخراج المهرجان بالشكل المطلوب، وقال: "لدينا قوات مساندة على أتم الاستعداد في حالة الطوارئ، ونحن موجودون على مدار الساعة".

وثمَّن العضياني التعاون الكبير، والتنسيق المستمر ما بين أمن المهمَّات ونادي الإبل، سواء بالزيارات، أو التغطيات الإعلامية، أو تزويدهم بالكتيبات بشكل مستمر؛ لمعرفة البرنامج اليومي؛ ممَّا كان له أثر بالغ على تجويد العمل، مقدِّمًا شكره وتقديره لـ اللواء يوسف علي الهندي قائد قوات آمن المنشآت بالرياض، على توجيهاته المستمرة، ودعمه الكبير للقوة العاملة في المهرجان.