"ابن سمار": ميزانية 2022 بشرى سارة لمستقبل زاهر نحو تحقيق رؤية 2030

رفع التهنئة للقيادة بهذه المناسبة.. وثمّن وصول الفائض إلى 90 مليار ريال

رفع رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد ابن سمار، تهنئته للقيادة الرشيدة بِمُناسبة إعلان الميزانية العامة للمملكة 2022 برئاسة خادم الحرمين الشريفين لمجلس الوزراء وإقراره الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443/ 1444هـ الموافق 2022، والتي بلغ الإنفاق فيها 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال، وصدور مرسوم ملكي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443/ 1444هـ.

وقال "ابن سمار": الحمد لله تعالى على هذا الإعلان المُبارك للميزانية العامة للمملكة، وما حملته من مُبشرات وخيرات في الفائض الذي وصل إلى 90 مليار ريال وهي بُشرى خير، وهذا يؤكد العمل الدؤوب المُميز الذي تقوم بِه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، التي نجحت بكل المقاييس في رسم صورة ورؤية المملكة 2030.

وأضاف: ما هذا الإعلان المُبارك للميزانية العامة إلى بُشرى سارة لمستقبل زاهر والسير على خطى ثابتة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأردف "ابن سمار": وكما ذكر سمو ولي العهد؛ فإن المملكة حققت حتى نهاية الربع الثالث من 2021 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 5.4% مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بنحو 7%، وهذا أمر إيجابي يجعلنا نفخر بمستقبل جميل وواعد للمملكة.

واختتم بالقول: نُبارك ونُهنئ مُجدداً للمملكة قيادةً وشعباً على هذا الإعلان المُبارك للميزانية العامة للمملكة، ونسأل الله أن يطرح فيها البركة، وأن يُديم على هذه البلاد الأمن والأمان، وأن يديم هذه الأفراح والخيرات.