"تعليم القنفذة" يؤكد ضرورة بقاء الطلاب بالمنازل تحت إشراف أولياء الأمور

في بيان صحفي حول واقعة فيديو متداول لطلاب يدرسون في أماكن غير مناسبة

نشرت إدارة تعليم محافظة القنفذة في بيان صحفي لها أن مذاكرة الطلاب في منازلهم تتم بمتابعة وإشراف أولياء أمورهم ‫مشيرة إلى أن وزارة التعليم حددت منصات ووضعت خيارات مختلفة للطلاب تعينهم على استمرار دراستهم.

وأكدت إدارة التعليم في بيانها الصحفي بأنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول لبعض الطلاب خارج منازلهم في أماكن غير مناسبة قيل إنهم يتابعون دروسهم خارج المنزل بحجة البحث عن شبكة، فإن إدارة تعليم القنفذة توضح أن المطلوب من الطلاب متابعة دروسهم في منازلهم بإشراف ومتابعة أولياء أمورهم وفق الخيارات التي حددتها الوزارة ( منصة مدرستي، قنوات عين الفضائية، قنوات اليوتيوب،.. ) وليس الخروج إلى اماكن أخرى بحجة البحث عن شبكة.

وتؤكد الإدارة – بحسب البيان- على ضرورة بقاء الطلاب في المنازل، وبإشراف أولياء أمورهم؛ لمتابعة دروسهم علماً أن المدارس وفرق الدعم الفني تقوم بمساعدة أي طالب يجد صعوبة أو عائقاً في عملية التعلم وتسهيل الخيار المناسب له لاستمرار تعليمه.

وكان قد تم تداول مقطع فيديو لمجموعة طلاب إحدى المدارس والتي تتبع لإحدى المكاتب التعليمية التابعة لإدارة تعليم القنفذة يشتكون من معاناتهم من دخول منصة مدرستي بسبب سوء الشبكة لديهم، مطالبين الجهات المعنية والمختصة وضع حلول سريعة وجذرية لمعاناتهم.