الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعلن تأجيل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تأجيل عقد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، التي كان من المقرر أن تستضيفها السعودية أواخر شهر مارس ٢٠٢٠م.

وستنعقد القمة يومَيْ ١٤ و١٥ سبتمبر ٢٠٢٠م.

ويأتي قرار التأجيل لهذه القمة العالمية حرصًا على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ضمن إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية التي أعلنتها حكومة المملكة العربية السعودية حماية للمشاركين والحضور من المخاطر الصحية، وضمان سلامتهم.