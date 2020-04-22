محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "الأسمري"

نقل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم؛ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير، إلى ذوي شهيد الواجب الجندي منصور إبراهيم آل رشاد الأسمري، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.



رافق المحافظ: رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يحيى بن محمد العاصمي، ومدير قطاع محايل الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري، ومدير الضبط الجنائي بشرطة محافظة محايل المقدم فهد محمد آل ظاهر.



وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة؛ دفاعًا عن الدين والوطن، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.