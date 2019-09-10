"الجبير" يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويت

يقوم بزيارة رسمية للمملكة للقاء خادم الحرمين الشريفين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ويقوم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بزيارة رسمية للمملكة للقاء خادم الحرمين الشريفين وتسليم رسالة من سمو أمير دولة الكويت، ولقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع.