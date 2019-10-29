"رويترز": طرح "أرامكو" الأولي في 3 نوفمبر المقبل

الوكالة نقلت تاريخ الموعد عن مصادرها

قالت وكالة "رويترز"، اليوم، إن مصادر أبلغتها بموعد الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو السعودية».

وكشفت الوكالة، نقلاً عن مصادر، عن أن شركة «أرامكو السعودية» تستهدف إطلاق نيّة الطرح العام الأولي المزمع لها في 3 نوفمبر المقبل.

رويترز أرامكو أرامكو السعودية

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29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441 09:41 AM

الوكالة نقلت تاريخ الموعد عن مصادرها

"رويترز": طرح "أرامكو" الأولي في 3 نوفمبر المقبل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت وكالة "رويترز"، اليوم، إن مصادر أبلغتها بموعد الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو السعودية».

وكشفت الوكالة، نقلاً عن مصادر، عن أن شركة «أرامكو السعودية» تستهدف إطلاق نيّة الطرح العام الأولي المزمع لها في 3 نوفمبر المقبل.

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