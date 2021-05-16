الأرصاد تنبّه من هطول أمطار رعدية على عسير

قالت: تُصحب بنشاط في الرياح وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (الحرجة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب)، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

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16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442 09:55 AM

قالت: تُصحب بنشاط في الرياح وتدنٍّ في مدى الرؤية

الأرصاد تنبّه من هطول أمطار رعدية على عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (الحرجة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب)، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

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