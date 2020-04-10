وفاة الشيخ حمد بن عبدالكريم في طريف

الفقيد والد الرئيس التنفيذي لـ"مهارة"

توفي الشيخ حمد بن عبدالكريم بن حمد النجيدي والد الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي عضو مجلس إدارة شركة "مهارة" للموارد البشرية ورئيسها التنفيذي، أمس الخميس.

وأديت صلاة الميت على الفقيد صباح اليوم الجمعة في مدينة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وتتقدم "سبق" بالتعازي لأسرة "النجيدي" في فقيدهم، وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.