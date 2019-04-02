طب جامعة "سعود" تستقبل 44 أكاديمياً عادوا من الدراسة بالخارج

من الذكور والإناث الذين تلقوا تدريبهم في كندا وأمريكا وأستراليا وأوروبا

نظّمت وحدة مساندة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بكلية الطب بجامعة الملك سعود، حفل استقبال لأعضاء هيئة التدريس والاستشاريين الجدد المنضمين إلى الهيئة الأكاديمية والاستشارية بكلية الطب والمدينة الطبية الجامعية، بعد إتمام البعثات الدراسية لعامَي 2018 و2019م.

وذكر رئيس وحدة مساندة أعضاء هيئة التدريس الدكتور حمدان الحازمي؛ أن كلية الطب والمدينة الطبية الجامعية استقبلت خلال عامَي 2018 و2019م، 44 أستاذاً مساعداً واستشارياً، منهم 32 أستاذاً مساعداً من الذكور والإناث، و12 استشارياً في مختلف التخصصات الطبية، الذين تلقوا تدريبهم في كندا، أمريكا، أستراليا، وأوروبا .

وأعرب عن اعتزازه بما وصلت اليه جامعة الملك سعود، ممثلةً بكلية الطب، من مكانة أكاديمية وصحية وبحثية مرموقة، مشيراً الى أن الكوادر الجديدة ستُسهم في مواصلة طريق التميز لهذه الكلية.

وقال "الحازمي": كلية الطب احتفلت العام الماضي بعودة مئة من أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين، منهم 77 أستاذاً مساعداً من الذكور والإناث، و23 استشارياً في مختلف التخصصات الطبية, كما يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب 745 عضواً و200 استشاري.

من جانبه، أشار عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور خالد فودة؛ إلى أن هذه الكوادر المؤهلة في أفضل المؤسسات العلمية العالمية تعد رافداً للكلية لأداء وظيفتها في خدمة المجتمع والبحث العلمي في التخصصات الطبية المختلفة، وبما يتناسب مع المشاريع الضخمة والتجهيزات التقنية الحديثة التي تشهدها الكلية والمدينة الطبية الجامعية، في ظل الدعم غير المحدود الذي يلقاه القطاع الصحي من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.