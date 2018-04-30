إصابتان وحالة وفاة في فرضية للدفاع المدني بوحدة كهرباء بلجرشي

تم خلالها إخماد الحريق وإخلاء ١١ موظفاً وإسعافهم

نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة بلجرشي في تمام الساعة العاشرة صباحاً فرضية حريق في وحدة كهرباء محافظة بلجرشي.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني العقيد جمعان بن دايس الغامدي، مبيناً أنه وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة، وعند الوصول وجد الحادث عبارة عن حريق تقدر مساحته ٣م في ٣م تقريباً بالدور الثاني.

وأضاف أن الفرق الميدانية قامت بمباشرة الحادث وإخماد الحريق وإخلاء ١١ موظفاً، ونتج عن الحادث إصابتان، متوسطة وبالغة، وحالة وفاة واحدة.

وأشار إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع وبمشاركة الجهات ذات العلاقة مع نقل جميع الحالات إلى مستشفى الأمير مشاري بمحافظة بلجرشي.

وأردف أنه تم في نهاية الفرضية عقد اجتماع مع إدارة وحدة الكهرباء والجهات المشاركة لتدارس الملاحظات وتلافي السلبيات وبوجود كافة الجهاد ذات العلاقة، الهلال الأحمر والمرور والدوريات الأمنية والبلدية.

وأوضح أن هذه الخطط تأتي لرفع مستوى درجة التنسيق بين الجهات الحكومية ومعرفة الأدوار المناطة بكل جهة مع رفع سرعة الاستجابة والجاهزية لدى الجميع.