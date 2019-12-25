ولي العهد يستعرض أوجه التعاون الثنائي مع وزير الدفاع الياباني

تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية عبر اتصال هاتفي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الياباني تارو كونو.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه التعاون الثنائي في الشؤون الدفاعية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية.

ولي العهد وزير الدفاع الياباني

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25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441 06:26 PM

تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية عبر اتصال هاتفي

ولي العهد يستعرض أوجه التعاون الثنائي مع وزير الدفاع الياباني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الياباني تارو كونو.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه التعاون الثنائي في الشؤون الدفاعية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية.

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