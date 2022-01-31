"الشرعية" تكبّد الحوثيين خسائر فادحة خلال محاولة فاشلة لاستعادة مواقع محررة بتعز

مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات المليشيا

تكبدت مليشيا الحوثي، اليوم (الاثنين)، خسائر بشرية ومادية بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية في عدة جبهات بمحافظة تعز.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المواجهات تركزت في الجبهة الشرقية وفي جبهتي العنين ومقبنة غربي تعز، إثر محاولة المليشيا الإيرانية استعادة مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن المعارك انتهت بسقوط العديد من عناصر المليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافةً إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية.

وبيّن أن طيران التحالف استهدف مواقع تتمركز فيها المليشيا الحوثية الإيرانية في جبهات القتال غرب تعز، وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.