أرامكو توزع أرباحًا بـ14.76 مليار ريال على المساهمين

جزء من الأرباح العادية للربع الأخير من العام الماضي

أعلنت شركة أرامكو اليوم، عن توزيع أرباح عادية بقيمة 14.76 مليار ريال للفترة من 5 ديسمبر الماضي حتى 31 من الشهر ذاته، والتي تعتبر الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولى للمستثمرين وحتى نهاية 2019.

وتمثل الأرباح جزءًا من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من العام الماضي والبالغ قيمتها 50.21 مليار ريال.