





0

"سيرمان" بينت أن "الناتو" لن يتخلى عن سياسة الباب المفتوح

أمريكا: حذرنا روسيا من أنها إذا غزت أوكرانيا فستدفع ثمنًا باهظًا

383

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم "الأربعاء"، عقب اجتماع مجلس الناتو مع مسؤولين روس: "حذرنا روسيا من أنها إذا غزت أوكرانيا، سيكون هناك ثمن أكبر بكثير مما شهدته في 2014".



وذكرت "سيرمان" أن الولايات المتحدة وحلفاءها في "الناتو"، لن يغلقوا الباب أمام سياسة الباب المفتوح، وهي سياسة لطالما كانت محورية في الحلف؛ وفقًا لـ"رويترز".



ووصفت الاجتماع بأنه كان تعبيرًا حقيقيًا رائعًا عن قوة الدبلوماسية.



وبينت أن الاجتماع استمر لقرابة 4 ساعات.