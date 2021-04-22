سحب رعدية ممطرة تواعد "عسير"

الحالة تستمر حتى الـ 10 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل, والطرق المفتوحة والسريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.

المركز الوطني للأرصاد سحب رعدية

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22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442 12:29 PM

الحالة تستمر حتى الـ 10 مساءً

سحب رعدية ممطرة تواعد "عسير"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل, والطرق المفتوحة والسريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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