سحب رعدية ممطرة تواعد "عسير"

الحالة تستمر حتى الـ 10 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل, والطرق المفتوحة والسريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.