"الحازمي" مديراً للطوارئ والأزمات بصحة جازان

أصدر مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي قراراً يقضي بتمديد تكليف استشاري الطوارئ الدكتور شوقي بن إبراهيم الحازمي مديراً لإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة جازان لمدة عام.

يشار إلى أن "الحازمي" قد شغل العديد من المناصب القيادية بصحة المنطقة وتميزه في إدارة الأزمات.