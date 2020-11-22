"السراء" يشارك الكشافة في تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين بالحرم المكي

ضمن المسؤولية الوطنية والمجتمعية في مواجهة جائحة كورونا ومنع انتشارها

شارك مدير إدارة النشاط الثقافي ومشرف عام النشاط الكشفي بوزارة التعليم عبدالعزيز السراء، كشافة تعليم مكة المكرمة مساء أمس السبت، في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتباعد الجسدي بين المصلين بالمسجد الحرام والتأكيد على لبس الكمامة.

الجدير بالذكر أن 40 قائدًا كشفيًّا يتطوعون في الحرم المكي الشريف مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تأتي ضمن المسؤولية الوطنية والمجتمعية في مواجهة جائحة كورونا التي غزت العالم بأسره.