"سبق" في أسبوع: ولي العهد ينهي الأزمة الأمريكية - الباكستانية.. والسعودية تستنفر لخدمة الحجيج

وفاة الرئيس التونسي وبراءة طبيب عسير.. تتصدران النقاشات

شهد الأسبوع الماضي الكثير من القضايا على منصة النقاشات، وحصلت على متابعة واسعة على المستوى الإعلامي، وفي أوساط القراء. وقد حرصت "سبق" على نقل تفاصيل تلك الأحداث كافة، وكانت أبرزها ما يأتي:

صحف أجنبية تكشف دور ولي العهد في إنهاء أزمة إسلام أباد مع أمريكا

نقلت صحيفة "ذا إكسبريس تربيون" الباكستانية عن مسؤولين باكستانيين حقيقة ما دار وراء الكواليس على مدار أشهر عدة لإصلاح العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان.

وقال التقرير: إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعب دورًا رئيسيًّا في تقريب وجهات النظر بين البلدين، وتُوجت جهوده بزيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى واشنطن خلال الأسبوع الجاري.

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‪ وفاة الرئيس التونسي السبسي

‏أعلنت الرئاسة التونسية، منتصف الأسبوع، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الشهر الماضي نقل "السبسي" إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

ويبلغ "السبسي" من العمر 92 عامًا، وكان قد أعلن في إبريل الماضي عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في نوفمبر المقبل.

ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- شارك الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

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بقرار مجلس الوزراء .. إلغاء نظام البيع بالتقسيط

نشرت الجريدة الرسمية هذا الأسبوع تفاصيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء نظام البيع بالتقسيط.

‏‫ونص البند ثانيًا من القرار على أنه واستثناءً مما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار والقاضي بإلغاء النظام، يستمر العمل بالأحكام السارية قبل إلغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقًا لأحكام ذلك النظام، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها.

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إحصائية "الجوازات".. وصول 859 ألف حاج للمملكة برًا وبحرًا وجوًا

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس؛ (859.220) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (820.091) حاجًا، فيما قدم عن طريق البر (28.780) حاجًا, وعبر البحر (10.349) حاجًا، وذلك بزيادة (82.406) حجاج، عن عدد القادمين للفترة نفسها من العام الماضي؛ بنسبة (11 %).

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الانتهاء من مشروع تخفيض حرارة الشمس بطرق المشاة بالمشاعر

نفذت أمانة العاصمة المقدسة مشروع طلاء الأسفلت الخافض للحرارة بطرق المشاة بالمشاعر المقدسة.

وشمل المشروع في مرحلته الأولى طلاء طريق المشاة بمشعر منى المؤدي إلى منشأة الجمرات، بمساحة إجمالية بلغت 3500 م2 تقريبًا للمساهمة في تخفيض درجات الحرارة ولخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد منشي أنه تم التعاون من شركة SUMITOMO اليابانية لتنفيذ المشروع، حيث يهدف إلى تجربة تخفيض درجات حرارة سطح الممشى بمنطقة الشعيبين، وإمكانية التوسع لتشمل ساحات منشأة الجمرات وتغطية عددٍ من طرق المشاة بالمشاعر المقدسة، مبينًا أن المشروع سيُسهم في تخفيض درجات الحرارة من 20 إلى 15 درجة مئوية، حيث سيتم تسجيل درجات الحرارة كل 10 ثوانٍ خلال الموسم من خلال الحساسات التي تم وضعها تحت الأسفلت.

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وزير العمل يصدر قرارًا بتوطين 4 إدارات و14 مهنة سياحية

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين عددٍ من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي ابتداءً من تاريخ 1 / 5 / 1441 هـ.

وشمل القرار الفنادق المصنّفة بمستوى (3 نجوم) فأعلى، المنتجعات، الشقق الفندقية والفلل الفندقية المصنفة بمستوى (4 نجوم) فأعلى.

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جازان.. الديدان تهاجم قرية في "العارضة" وتستنفر معها 5 بلديات

استنفرت الديدان التي هاجمت إحدى القرى الواقعة جنوب محافظة العارضة شرق منطقة جازان، معدات خمس بلديات، بعد أن تلقت بلدية المحافظة بلاغًا من السكان على إثر مهاجمتها لمنازلهم وتسببها في إزعاجهم ومخاوفهم من انتشار الأمراض بسببها.

وقال السكان لـ"سبق": إنهم تفاجؤوا بأحد أنواع الديدان بأعداد كبيرة للغاية، تقتحم منازلهم المحاذية للوادي، مشيرين إلى أنهم تقدموا ببلاغات للجهات المعنية لمكافحتها، ومنها بلدية المحافظة التي تفاعلت بشكل عاجل مع الأمر، مطالبين باستمرار عمليات الرش للقضاء عليها بشكل نهائي.

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الصحة" تعلن نتائج تحقيقات مستشفى محايل وتؤكد: لا خلاف بين الممرضة والطبيب

أعلنت وزارة الصحة نتائج التحقيقات فيما حدث بمستشفى محايل العام، مؤكدة أن التحقيقات ‏كانت باهتمام ومتابعة من سمو أمير منطقة عسير ومعالي وزير الصحة، واستمع من خلالها الفريق المكلف بالتحقيق إلى جميع الأطراف المعنيين.

‏وأوضحت الوزارة أن الطبيب الذي ظهر في الفيديو متخصص في الأشعة، وخلال تأدية عمله وصلت إليه حالات حرجة جدًا ناجمة عن حادث مروري تتطلب التشخيص العاجل لإنقاذهم.

‏وقالت الوزارة إنه في هذه الأثناء قام مرافق أحد المرضى الذين ينتظرون دورهم ولم تكن حالتهم حرجة بالتهجم على الطبيب لفظيًا ومحاولة الاعتداء، على الرغم من التوضيح له أن الأولوية للحالات الحرجة وعند ذلك توجهت الممرضة لاستدعاء الأمن، ولكن بعد تراجع المرافق أبلغها الطبيب وبشكل عاجل جدًا بالعودة لتساعده على إكمال تشخيص المصابين.

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توجيهات عليا بصرف 50 ألف ريال للخريجين الذين لم تُصرف لهم قبل إيقافها

صدرت توجيهات عليا بصرف مكافأة الـ 50 ألف ريال للخريجين الجامعيين الذين تم تعيينهم بالدولة قبل قرار إيقافها.

وتفصيلاً، أشارت التوجيهات إلى أن الأمر السامي الكريم الصادر عام ١٤٠١ يقضي بصرف مكافأة 50 ألف ريال لخريجي الجامعات الذين سيعملون بالسلك الوظيفي الحكومي، شريطة أن يكون الخريج منتظمًا بدراسته وليس منتسبًا. وأكدت التوجيهات الموافقة على صرف تلك المكافأة لمن لم تُصرف له قبل تاريخ إيقافها.

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