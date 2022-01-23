متحدث الصحة: المحصن إذا خالط مصابًا ولم تظهر عليه الأعراض لا يلزمه الفحص ولا داعي للحجر

قال: الحجر للمخالط غير المحصن

قال مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي إن العالم لا يزال يشهد تسجيلًا ورصدًا للحالات اليومية لفيروس كورونا، كما أن هناك تسابقًا وتصاعدًا لتقديم اللقاحات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد تذبذبًا، ونستبشر خيرًا عقب هذه المرحلة في نزول الحالات. وهو ما يؤكد الالتزام بالاحترازات الوقائية والتقيد بها.

وأضاف نشاهد قيمة اللقاحات وفائدتها ومفعولها في الحالات الحرجة، ونؤكد لمن ترددوا في أخذ اللقاحات بأخذها.

وأبان د. العبدالعالي أمرين هامين عند المخالطة لأشخاص لديهم إصابة في الأيام الماضية بأن الفحص يكون عند وجود الأعراض، سواء في المنزل أو عيادات تأكد والحجر يلزم الشخص المخالط وهو غير محصّن، على أن يقوم بالفحص بعد اليوم الرابع أو الخامس، منوهًا إلى أن عيادات "تطمن" لمن لديهم أعراض ووعكة صحية.

وأشار المتحدث الرسمي للصحة بأن المحصنين بجرعتين عند حصول الإصابة لا سمح الله لهم فإن الجرعة التنشيطية يمكن أن يحصلوا عليها مباشرة بعد التعافي إذا كان قد مرت 3 أشهر على حصولهم على الجرعة الثانية.

وأكد أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة أكثر من 55 مليون جرعة، وتجاوز عدد المحصنين 25.5 مليون شخص، وأثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة، وأسهمت في خفض الحالات الحرجة.