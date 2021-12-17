الفلبين.. إعصار "راي" يشرّد أكثر من 300 ألف شخص

تسبّب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث كبرى

قُتلت امرأة واحدة على الأقل وشُرّد أكثر من 300 ألف شخص في الفلبين من جرّاء الإعصار "راي" الذي ضرب البلاد أمس، وتسبّب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الجمعة.

ولقيت المرأة التي تبلغ من العمر 54 عاماً مصرعها بعد أن سقطت عليها إحدى الاشجار في مدينة إيلويلو، على بُعد 466 كيلومتراً جنوبي مانيلا، وفقاً لما ذكره عمدة المدينة جيري تريناس.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن المياه فاضت في الأنهار والجداول، ما تسبّب في فيضانات مفاجئة في عددٍ من المناطق، مضيفة أن أكثر من 4 آلاف شخص تقطعت بهم السبل بعد إلغاء عشرات الرحلات الجوية الداخلية، وتعليق السفر البحري بسبب الإعصار.