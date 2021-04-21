"الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية وتدني مدى الرؤية على تبوك

الحالة تستمر حتى الساعة 11 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك، اليوم، تضمّن أتربةً مثارة وأمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدي الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 مساءً.