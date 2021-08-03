بالصور.. "مسرح مراوه" مَعْلم جديد يزيّن الباحة ويُسْعد زوارها

الأكبر مساحةً على مستوى المملكة

‬يُعتبر مشروع المسرح المكشوف بالقرية التراثية في مراوه بمدينة الباحة هو الأكبر مساحةً والأجمل شكلاً على مستوى المملكة، ويمثل أيقونة معمارية كبيرة فريدة من نوعها.

ويعدّ المسرح المكشوف ومرافقه الملحقة به مركزاً فنياً وثقافياً وسياحياً جاذباً ومعلماً عمرانياً بارزاً في منطقة الباحة، حيث يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الجانب الترفيهي والثقافي والفني، ويخدم احتياجات المنطقة وفعالياتها المختلفة، ويعزز من هويتها العمرانية. وقد احتضن مسرح مراوه العديد من الفعاليات الوطنية والترفيهية والغنائية.

وأوضح علي بن محمد السواط أمين منطقة الباحة أن أمانة منطقة الباحة قد أنشأت هذا المعلم المعماري الضخم من أجل مواكبة رؤية المملكة 2030، واستشعاراً لأهمية المنطقة كوجهة سياحية رئيسية على مستوى الوطن، وإيجاد موقع مناسب ومهيأ لإقامة الفعاليات الكبرى في المنطقة، والإسهام في تحقيق مستهدفات الثقافة والترفيه ضمن الرؤية الطموحة.

وأضاف "السواط" أن المسرح المكشوف تم تصميمه وتنفيذه على مساحة تبلغ 12 ألف متر مربع، ويتسع المدرج المكشوف لأكثر من 5000 شخص، بالإضافة إلى وجود منصة ملكيه تتسع لـ300 شخص وقاعات كبرى مجهزة لكبار الشخصيات، ومواقف سيارات تستوعب أكثر من 1000 سيارة وخدمات ومرافق، كما يتضمّن المسرح منصة مسرحية خلفيتها عبارة عن ثلاثة مباني مغطاة بالحجر المحلي ومكونة من ثلاثة طوابق مخصصة للعارضين، بالإضافة إلى أنه تم تحسين وتجميل مدخل المسرح والمواقع المحيطة بالمسرح.

وقد روعي في تصميم المسرح تحقيق قيم الإبداع والجمال المعماري واحترام الطبيعة الجبلية المتدرجة للموقع، وعكس الهوية التراثية للمنطقة، مع توظيف التشكيل الحجري من المواد المتوفرة محلياً في تصميم وتنفيذ عناصر وواجهات المسرح.

وقدّم "السواط" الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على الدعم الكبير الذي حظي به هذا المشروع النوعي الفريد، حتى أصبح صرحاً قائماً ومعلماً بارزاً يُضاف إلى منجزات الوطن في مختلف المجالات.