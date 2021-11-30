بغداد.. مصادر: لا تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة بالانتخابات البرلمانية العراقية

بعد الانتهاء من الفرز اليدوي لبعض اللجان بالمناطق

أكدت مصادر عراقية أن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، لم تحدث أي تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة.
وطبقاً للمصادر، فإن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، طال التغيير 5 مقاعد موزعة على عدة مناطق في البلاد.

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30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443 04:23 PM

بعد الانتهاء من الفرز اليدوي لبعض اللجان بالمناطق

بغداد.. مصادر: لا تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة بالانتخابات البرلمانية العراقية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت مصادر عراقية أن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، لم تحدث أي تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة.
وطبقاً للمصادر، فإن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، طال التغيير 5 مقاعد موزعة على عدة مناطق في البلاد.

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