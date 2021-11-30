بغداد.. مصادر: لا تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة بالانتخابات البرلمانية العراقية

أكدت مصادر عراقية أن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، لم تحدث أي تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة.
وطبقاً للمصادر، فإن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، طال التغيير 5 مقاعد موزعة على عدة مناطق في البلاد.
بعد الانتهاء من الفرز اليدوي لبعض اللجان بالمناطق
أكدت مصادر عراقية أن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، لم تحدث أي تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة.
وطبقاً للمصادر، فإن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، طال التغيير 5 مقاعد موزعة على عدة مناطق في البلاد.