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بعد الانتهاء من الفرز اليدوي لبعض اللجان بالمناطق

بغداد.. مصادر: لا تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة بالانتخابات البرلمانية العراقية

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أكدت مصادر عراقية أن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، لم تحدث أي تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة.

وطبقاً للمصادر، فإن النتائج النهائية المرتقبة للانتخابات العراقية، طال التغيير 5 مقاعد موزعة على عدة مناطق في البلاد.