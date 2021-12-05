سعودي يفوز بجائزة "سمير عباس" لأفضل بحث طبي في العقم والإنجاب

إنجاز يشكّل أهمية في استخدام الأشعة الصوتية خلال التلقيح الاصطناعي

في إنجاز طبي جديد يسجل باسم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، حصل الدكتور سعيد مرزوق بارضوان على جائزة أفضل بحث طبي في مجال العقم والإنجاب على مستوى الشرق الأوسط لعام ٢٠٢١م، وهي جائزة "البروفيسور سمير عباس للأبحاث العلمية والطبية".

هذا وقد تم تسليم الجائزة في المؤتمر السنوي لجمعية الشرق الأوسط للعقم والإنجاب في دورته الثامنة والعشرين من الفترة ٢ إلى ٤ ديسمبر ٢٠٢١ بدبي.

ويمثل بحث "بارضوان" أهمية في استخدام الأشعة الصوتية خلال التلقيح الاصطناعي داخل الرحم؛ مما يزيد من احتمالية نسبة الحمل والإنجاب، وتم نشر البحث في المجلة الأوروبية لأمراض النساء والولادة والعقم والإنجاب.

يُذكر أن الاجتماع السنوي لجمعية الشرق الأوسط للإنجاب من أهم الاجتماعات السنوية العالمية في تخصص العقم والإنجاب؛ حيث يناقش آخر التطورات البحثية وصياغة طرق علاج العقم والتوصيات لدى الباحثين؛ لرفع مستوى الكفاءة لدى الممارسين لطب العقم والإنجاب للعالم، وكان من ضمن المتحدثين الدكتور سعيد مرزوق بارضوان.