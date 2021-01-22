نوبة قلبية وهو يستعد للحصة.. "تعليم جدة" تنعي معلم الكيمياء "الزهراني"

توفي إثرها أمس فيما قدمت الإدارة خالص العزاء والمواساة لأسرته

قدَّمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة المعلم أحمد حسن الزهراني، معلم مادة الكيمياء بمدرسة ثانوية عبدالرحمن الداخل، بعد وفاته أمس الخميس؛ إثر نوبة قلبية وهو يستعد لتقديم حصة لطلابه عبر منصة مدرستي.

وقالت الإدارة العامة للتعليم بجدة إنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة المعلم أحمد حسن الزهراني معلم مادة الكيمياء بثانوية عبدالرحمن الداخل بجدة الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس الخميس؛ إثر نوبة قلبية وهو يستعد لإلقاء الدرس لطلابه عبر منصة مدرستي.

الإدارة العامة للتعليم محافظة جدة

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22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 03:26 PM

توفي إثرها أمس فيما قدمت الإدارة خالص العزاء والمواساة لأسرته

نوبة قلبية وهو يستعد للحصة.. "تعليم جدة" تنعي معلم الكيمياء "الزهراني"

سعود الدعجاني

جدة

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قدَّمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة المعلم أحمد حسن الزهراني، معلم مادة الكيمياء بمدرسة ثانوية عبدالرحمن الداخل، بعد وفاته أمس الخميس؛ إثر نوبة قلبية وهو يستعد لتقديم حصة لطلابه عبر منصة مدرستي.

وقالت الإدارة العامة للتعليم بجدة إنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة المعلم أحمد حسن الزهراني معلم مادة الكيمياء بثانوية عبدالرحمن الداخل بجدة الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس الخميس؛ إثر نوبة قلبية وهو يستعد لإلقاء الدرس لطلابه عبر منصة مدرستي.

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الإدارة العامة للتعليم محافظة جدة

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