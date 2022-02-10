وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الأيرلندي

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية والدفاع في جمهورية أيرلندا سيمون كوفيني.

وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.