تونس تسجل 2373 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 152245 والوفيات 552 شخصاً

سجلت تونس 2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و48 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 152245 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 552 حالةً.

تونس فيروس كورونا الجديد

0

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442 01:58 AM

إجمالي الإصابات بلغ 152245 والوفيات 552 شخصاً

تونس تسجل 2373 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تونس

4 88

سجلت تونس 2373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و48 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 152245 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 552 حالةً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

تونس فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021