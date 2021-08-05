أمطار غزيرة ورياح وعواصف رعدية.. "أجواء الخميس" بتوقيع "الحصيني"

قال: طقس حار نهارًا ومعتدل فجرًا على معظم المناطق.. وظواهر على أجزاء

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الخميس حارة نهارًا، معتدلة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة، وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، وعمان، واليمن).

وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من مناطق الغربية وشمال الوسطى وشمال الشرقية".