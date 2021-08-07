كورونا عربيًّا: العراق 11435 والإمارات 1520 ولبنان 1461 والجزائر 1203 والكويت 596 والبحرين 111 إصابة

فيما سجَّلت موريتانيا 365 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 11435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1696390.



وأشارت وزارة الصحة العراقية في بيان إلى تسجيل 87 وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19087، فيما سجلت 8667 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1510888.



فيما سجّلت الإمارات 1.520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ووفاة حالتين مصابتين، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم إلى أنه بذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد 690.009، والعدد الإجمالي للوفيات 1.969.



كما سجّلت لبنان 1461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع الإصابات إلى 568505 إصابات.



وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 538434 حالة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7932 بعد تسجيل 6 وفيات.



وفي الغضون، سجّلت الجزائر 1203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و46 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تماثل 736 مريضًا للشفاء.



وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 179216، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 119888، والعدد الإجمالي للوفيات 4487.



وسجلت الكويت 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وشفاء 961 حالة شفاء، وخمس وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشار اليوم المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 402293، وإجمالي حالات التعافي 390759، فيما بلغ عدد الوفيات 2361.



وسجّلت موريتانيا 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتسع وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 27,596، فيما بلغ إجمالي الوفيات 592.



أخيرًا سجلت البحرين 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتماثل 105 حالات للشفاء.



وأشارت وزارة الصحة البحرينية في بيان أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 296,848، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 267406، فيما استقر إجمالي الوفيات 1384.