"آل الشيخ" يلتقي منسوبي "الشؤون الإسلامية" بالمدينة المنورة

قال : القيادة الرشيدة تتابع كل ما يتم لخدمة المساجد ونشر الدعوة

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، صباح اليوم، مقر فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، التقى خلالها بمدير ومنسوبي الفرع، ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظات، خلال زيارته الحالية للمنطقة لتفقد قطاعات الوزارة وتلمس احتياجاتها وتدشين عدداً من المشاريع .

وألقى آل الشيخ كلمة في حفل خطابي أقيم بهذه المناسبة، أكد فيها أهمية تحقيق براءة الذمة لكل شخص أُوكل إليه أمر المسلمين من خلال القيام بعمل عظيم والالتزام بالواجب الأعظم المتمثل في خدمة بيوت الله، ونشر الدعوة والعقيدة الصافية على منهج السلف الصالح حتى نصل جميعاً إلى شاطئ السلام في الدنيا والآخرة، ونحقق أهداف ورؤى القيادة الرشيدة.

وأبان أن العناية ببيوت الله من الأولويات التي ينبغي أن نحرص على أدائها، وكذلك القيام بواجب توعية الناس بواجباتهم تجاه الله وتجاه وطنهم وقيادتهم، مشيراً إلى أنها مسؤولية كبيرة الواجب يُحتم فيها أن نؤديها بكل همّة.. موضحاً أن الجهود الجبارة التي تمت وقام بها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ورجاله، تكللت ولله الحمد والمنة بتوحيد هذه الأرض روحاً وأرضاً وعقيدةً، وأصبحت تُقام فيها شريعة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعمل ليل نهار لخدمة المسلمين في جميع أنحاء العالم؛ ونشر الدعوة بين الناس وفق منهج الوسطية والاعتدال.

وقال: ما رأيته اليوم يسر الخاطر، وينم عن جهود كبيرة يقوم بها مُدير الفرع وجميع منسوبيه، ولا غرابة في ذلك، فأنتم قريبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بُد أن نكون حريصين ومؤدين للأمانة.. مضيفاً أن مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين يتابعون كل ما يتم في وزارة الشؤون الإسلامية من خدمة للمساجد، ونشر للدعوة، ويحرصون على أن نكون على قدر المسؤولية بما يحقق أهداف ولاة الأمر ويُحقق الأمن والأمان، وأُبشركم ولله الحمد كما رأيت في هذا الفرع المُبارك، هناك ١٣ فرعاً كلهم يتنافسون في الحرص والعمل وبذل ما في وسعهم من أجل تحقيق الأهداف النبيلة والكريمة، ومن أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خصوصاً، وللمسلمين عموماً في جميع أنحاء العالم.

وكان الحفل قد بدء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة الشيخ وجب بن علي العتيبي كلمة رحب فيها بالدكتور عبداللطيف آل الشيخ، واستعرض المنجزات التي التي قدمها الفرع في إطار رسالته لخدمة بيوت الله والعناية بها، والدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال.

واستعرض مدير إدارة المساجد بفرع الوزارة الشيخ بندر الخيبري منجزات وبرامج المساجد بالمنطقة والمحافظات التابعة لها والأعمال التقنية لخدمة منسوبي المساجد التي تم إطلاقها حديثاً.

عقب ذلك تجول آل الشيخ بمرافق الفرع وأقسامه والتقى الموظفين بمكاتبهم واستمع لمتطلباتهم واستفساراتهم، كما استحثهم لبذل المزيد من الجهد للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزائري المدينة المنورة.