وزارة الصحة الإماراتية تنفي إغلاق المراكز التجارية

قالت: المنشور قديم ودعت لاستسقاء المعلومات من مصادرها

نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية المعلومات المنسوبة إليها حول قرار إغلاق المراكز التجارية بالدولة، وتوضح أن المنشور المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي يعود لتاريخ 23 مارس 2020 بعد ظهور أزمة كورونا.

وأوضحت الوزارة أن البيانات الصادرة عنها يتم نشرها عبر حساباتها الرسمية، داعية أفراد المجتمع إلى تجاهل الشائعة المذكورة واستقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الحكومية الرسمية.