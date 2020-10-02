وكالة المسجد النبوي: المرحلة الأولى لدخول الروضة بعد أسبوعَيْن

عن طريق تطبيق "اعتمرنا"

أشارت ‏وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- ستكون بعد أسبوعَيْن بداية من يوم الأحد الموافق 1 / 3 / 1442 هـ.

وقالت الوكالة: إن الدخول سيكون عن طريق تطبيق "اعتمرنا" بما نسبته ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية.

وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المسجد النبوي

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02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 10:11 PM

عن طريق تطبيق "اعتمرنا"

وكالة المسجد النبوي: المرحلة الأولى لدخول الروضة بعد أسبوعَيْن

خالد الشاماني

المدينة المنورة

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أشارت ‏وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- ستكون بعد أسبوعَيْن بداية من يوم الأحد الموافق 1 / 3 / 1442 هـ.

وقالت الوكالة: إن الدخول سيكون عن طريق تطبيق "اعتمرنا" بما نسبته ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية.

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