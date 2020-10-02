وكالة المسجد النبوي: المرحلة الأولى لدخول الروضة بعد أسبوعَيْن

أشارت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- ستكون بعد أسبوعَيْن بداية من يوم الأحد الموافق 1 / 3 / 1442 هـ.
وقالت الوكالة: إن الدخول سيكون عن طريق تطبيق "اعتمرنا" بما نسبته ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية.وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المسجد النبوي
عن طريق تطبيق "اعتمرنا"
أشارت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى أن المرحلة الأولى للدخول للصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- ستكون بعد أسبوعَيْن بداية من يوم الأحد الموافق 1 / 3 / 1442 هـ.
وقالت الوكالة: إن الدخول سيكون عن طريق تطبيق "اعتمرنا" بما نسبته ٧٥٪ من الطاقة التشغيلية وفق الإجراءات الاحترازية.