بالفيديو.. "‫الجمارك" تحبط تهريب 10 ملايين حبة كبتاجون بالبطحاء

بالتنسيق مع مكافحة المخدرات.. وقد عدتها من كبرى محاولات التهريب

أحبطت الجمارك السعودية في منفذ البطحاء‫، بالتنسيق مع مكافحة المخدرات، أكبر محاولة تمت خلال السنوات الماضية لتهريب أكثر من عشرة ملايين حبة مخدرة من الكبتاجون.

وأوضحت "الجمارك" أن التحقيقات والتحريات التي تمت مع المهرب كشفت وجود محاولة أخرى للتهريب، سيقوم بها صديق له عبر المنفذ نفسه، وتم ضبط (10.100.00) حبة كبتاجون، وهي الأكبر خلال السنوات الماضية.

كما أكدت أنه تم - بفضل الله - ضبط المستقبلين للكمية أيضًا.