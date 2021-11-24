الرئيس الذهبي "ابن نافل": الهلال ولد بطلاً واستمر بفضل الله ثم بفضل رجالاته

بعد تحقيقه الآسيوية الثانية في 3 مواسم

قال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، إن سعادته لا توصف بفرحة جماهير فريقه، بعد تحقيق اللقب الثامن الآسيوي ( الرابع بمسماه الجديد )، أمس الثلاثاء، على حساب بوهانج الكوري الجنوبي، في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وقال "ابن نافل" من خلال تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" : "سعادتي لا توصف بفرحة جماهير الهلال العظيمة.. والشكر لا يوفيهم حقهم تجاه المؤازرة الفعالة والدعم الكبير وأخص القوة الزرقاء .. دمتم للكيان عشاقاً يُضرب بكم المثل.. ودام الهلال بطلاً يسعدكم في كل المحافل".





واختتم الرئيس الذهبي لـ "كبير آسيا": "الهلال بطلاً لدوري أبطال 2021 للمرة الرابعة، والبطولة الثامنة آسيوياً.. البطولة 63 في خزائن النادي.. مكانة طبيعية لنادٍ ولد بطلاً واستمر بفضل الله ثم بفضل رجالاته وجماهيره وأبطاله ومنسوبيه".