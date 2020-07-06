"كورونا" يجبر أستراليا على اتخاذ إجراء للمرة الأولى منذ 100 سنة

القرار يمثل ضربة لتعافي الاقتصاد

قرر المسؤولون الأستراليون اليوم (الاثنين)، إغلاق الحدود بين أكثر ولايتين سكانًا في البلاد، لأجل غير مسمى ابتداءً من غدٍ مع سعيهم لاحتواء تفشي فيروس كورونا في مدينة ملبورن.

ويمثل هذا القرار أول مرة يتم فيها إغلاق الحدود بين ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز منذ 100 عام، وكانت آخر مرة تم فيها منع التنقل بين الولايتين في عام 1919 خلال جائحة الانفلونزا الإسبانية، وفقاً لـ"رويترز".

وارتفعت حالات الإصابة بـ"كورونا" في مدينة ملبورن عاصمة فيكتوريا خلال الأيام الماضية، مما دفع السلطات لفرض تطبيق أوامر صارمة للتباعد الاجتماعي في 30 ضاحية، وفرض عزل عام كامل على تسعة أبراج سكنية عامة.

وسجلت الولاية 127 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" ليل الأحد في أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة، وسجلت أيضًا حالة وفاة واحدة وهي تمثل أول حالة وفاة في أستراليا منذ أكثر من أسبوعين ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 105 حالات.

ومن المرجح أن تمثل هذه الخطوة ضربة لتعافي أستراليا اقتصاديًا مع دخولها أول حالة ركود منذ نحو 30 عامًا، وحدود فيكتوريا البرية الوحيدة الأخرى مع ولاية جنوب أستراليا مغلقة بالفعل.