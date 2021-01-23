"التعليم" تعلن جدول دروس الحصص اليومية لكل المراحل الدراسية

تبثها عبر قنوات عين ومن خلال صفحتها على اليوتيوب

أعلنت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية الثلاث من الأسبوع الثاني للفصل الدراسي الثاني، وذلك في بث مباشر عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، ويُعاد طوال اليوم أو عبر رابط القناة على (اليوتيوب) .



وبيّنت "الوزارة" أن بث الدروس للمرحلة الثانوية لكل مستوياتها والبرنامج الاختياري، والمرحلة المتوسطة، سيكون عند الساعة التاسعة صباحًا، فيما ستبث دروس طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عند الساعة الثالثة عصرًا، وتعاد جميع الدروس طوال اليوم عبر القنوات المعلنة.