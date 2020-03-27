رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران تستمر حتى 8 مساءً

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: ثار، وبدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويستمر حتى الساعة 8 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

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27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 01:23 PM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران تستمر حتى 8 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّنت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: ثار، وبدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويستمر حتى الساعة 8 مساءً.

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