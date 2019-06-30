"العدل": 120 ألف عملية للمستفيدين خارج أوقات الدوام خلال 100 يوم

بهدف تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي لا سيما في الدعاوى المستعجلة

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، عن إجراء قطاعات العدل المختلفة نحو 120 ألف عملية، تمثلت في خدمات للمستفيدين، وذلك "قبل الساعة السابعة والنصف صباحاً وبعد الساعة الثانية والنصف مساءً"، خارج أوقات الدوام الرسمي خلال الـ 100 يوم الماضية.

وأكّدت وزارة العدل، أن عمل المحاكم خارج الدوام الرسمي، يهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، ولا سيما في الدعاوى المستعجلة والأحوال الشخصية، حرصاً من الوزارة على خدمة المستفيدين.

وأسهم اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية والتحول الرقمي الذي تشهده الوزارة، إلى جانب الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستفهام والربط مع الجهات الحكومية، في رفع مستوى الإنجاز في المحاكم، فضلاً عن توفير الوقت والجهد على المستفيدين.

واستحوذت العمليات القضائية على العدد الأكبر بـنحو 62 ألف عملية، تليها "التنفيذ" بـ 34154 عملية، ثم "التوثيق" بـ 23292 عملية.

واشتملت العمليات القضائية على 10440 إحالة و35691 جلسة و15707 أحكام، و"التنفيذ" على 26268 إحالة طلب، و5341 قراراً وحكماً، و2545 محضراً، فيما اشتمل "التوثيق" على 10059 وكالة وإقراراً، و13233 عملية على العقار.