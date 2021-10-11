"ميرك" الأمريكية تتقدم بطلب لترخيص عقار فمي مضاد لـ"كورونا"

أشارت إلى أنه يخفض الإصابات الحرجة بالمرض بنسبة 50%

أعلنت شركة ميرك الأمريكية العملاقة للأدوية، اليوم (الاثنين)، أنها تقدمت بطلب للسلطات الأمريكية للأدوية والوكالات التنظيمية في العالم؛ للحصول على إذن بالاستخدام الطارئ لعقارها "مولنويرافير" المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت "ميرك" أن العقار هو الأول المخصص لعلاج كورونا عن طريق الفم، يستطيع أن يخفض نسبة الإصابات الحرجة بالمرض، التي تستدعي دخول المستشفى، إلى50 في المئة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشارت إلى أنها تعمل مع الوكالات التنظيمية في جميع أنحاء العالم لتقديم طلبات للاستخدام في حالات الطوارئ أو تصريح التسويق في الأشهر المقبلة.

من جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي ورئيس "ميرك" روبرت ديفيس، في بيان أن التأثير غير العادي لهذا الوباء يتطلب أن نتحرك بإلحاح غير مسبوق.