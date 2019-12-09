الفصل في 127 قضية في منازعات الملكية الفكرية والتشهير عنها قريباً

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية أن اللجان شبه القضائية المختصة نظرت في 127 قضية من القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وأصدرت بحقها 65 قراراً على أطراف النزاع، حيث يأتي ذلك ضمن مهامها الأساسية للحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

وأكدت الأمانة أن بعض القرارات تضمنت التشهير بالمخالفين المنتهكين لحقوق الملكية الفكرية، وهي إحدى العقوبات التي تنص عليها الأنظمة واللوائح والتي تقضي بإيقاع العقوبات والغرامات المالية التي تتناسب مع حجم المخالفة، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف المضبوطات المخالفة، ووضع التعويضات المالية لأصحاب الحقوق بما يتناسب مع الضرر الناتج عن هذه التعديات، وفق ما تراه لجان الفصل في المنازعات.

وتختص تلك اللجان بالفصل في القضايا المتعلقة ببراءات الاختراع وحقوق المؤلف والعلامات التجارية، من خلال ثلاث لجان رئيسة تختص كل واحدة منها بمجال محدد من مجالات الملكية الفكرية.

ودعت الأمانة العموم في حال كان لديهم التوجه بإقامة أي من الدعاوى المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة التواصل مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية من خلال الإدارة المختصة، أو عبر قنواتها الرسمية، الرقم المباشر (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة Saip@Saip.gov.sa أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA

معلومات إضافية

لجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية في الأمانة ثلاث لجان رئيسة تختص كل واحدة منها بشأن محدد من خدمات الملكية الفكرية:

1- لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع: وتختص بالنظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن وثائق الحماية، والدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته والتعويضات المدنية، وتتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضرورياً لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي.

2- لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف: تختص بالنظر في مخالفات أحكام النظام والتعدي على المصنفات التي يحميها النظام وإيقاع الغرامات والتعويضات المدنية والتشهير بالمخالفين، واتخاذ تدابير مؤقتة فورية لمنع حدوث تَعَدٍّ على أي حق من حقوق المؤلف.

3- لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية والتي من المتوقع أن تبدأ أعمالها خلال الفترة القريبة القادمة وتختص بنظر التظلمات من قرارات رفض تسجيل العلامات التجارية أو تعليقها.