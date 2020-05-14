قطر: ارتفاع قياسي في عدد الإصابات الجديدة بكورونا .. تسجيل 1733 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1733 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 24902.

وقالت الصحة القطرية إن عدد المفحوصين خلال الـ 24 ساعة الماضية 4811، ليصل إجمالي المفحوصين 143938، فيما لم تسجل حالات وفيات ليبقى إجمالي عدد الوفيات 14 حالة.

وبلغ عدد المتعافين الجدد 213، والإجمالي 3356.