فرنسا تسجل 305322 إصابة جديدة بكوفيد 19 .. و184615 حالة بإيطاليا

سجلت فرنسا 305322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و225 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت بيانات وكالة الصحة الفرنسية الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد تجاوزت الـ 12 مليون إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 126,530 منذ بدء تفشي الجائحة على الأراضي الفرنسية.



كما سجلت إيطاليا 184615 إصابة جديدة بكوفيد-19، و316 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة الإيطالية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 8.15 ملايين إصابة، والوفيات 140188.