"أمانة وبلدي عسير" يناقشان ملفات الاستثمار بالمنطقة

"الحميدي" يؤكد العمل المشترك لدفع عجلة التنمية البلدية

عقد أمين منطقة عسير، د.وليد الحميدي، اجتماعًا مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمنطقة، أمس، بمكتبه بالأمانة.

وبحث خلال الاجتماع عددًا من الملاحظات والاستماع إلى المقترحات الاستثمارية والتنموية للمنطقة.

واستعرض المجلس البلدي لأمانة عسير، خلال اجتماعه، برئاسة محمد سعيد آل بريق، توصيات لجنة الاستثمار المشكلة من المجلس البلدي، وما توصلوا إليه، فيما نوقش سبل تطوير المشاريع الاستثمارية بالمنطقة.

وقال د. وليد الحميدي، خلال الاجتماع، إن الأمانة والمجلس البلدي، هما شريكا النجاح ويعملان معًا من أجل دفع عجلة التنمية البلدية وتطوير المشاريع الاستثمارية والخدمات المقدمة للمستفيدين .

وأكد استعداد الأمانة بالقرارات والتوصيات والملاحظات والمرئيات التي يقدمها المجلس البلدي، والتي تمثّل صوت المواطن، ويضم في عضويته نخبة من الأعضاء المتميزين من أبناء منطقة عسير.

كما جرى استعراض ما تم تحقيقه من مشاريع استثمارية من قبل إدارة الاستثمارات بالأمانة خلال الفترة الماضية .

يذكر أنه تم مناقشة تقرير إدارة الاستثمارات بالأمانة، وما توصل إليه فريق عمل متابعة القرارات، ومقترحات الأعضاء، وسبل تحسين الاستثمارات البلدية.