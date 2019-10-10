ضبط متسول في الحرم بحوزته 31 ألف ريال.. خطاب شكر لمن أوقع به

معظم من يمارسون هذا العمل من مجهولي الهوية ومخالفي الإقامة والعمل

عبّر مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد عن شكره وتقديره لوكيل الرقيب علي بن عائض الشهراني من منسوبي قوة أمن الحرم؛ إثر تمكنه من ضبط متسول داخل المسجد الحرام بحوزته أكثر من 31 ألف ريال تحصل عليها من زوار الحرم.
ويعتبر هذا التصرف من قبل المتسول جريمة يعاقب عليها النظام، علمًا بأن معظم من يمارسون هذه الممارسات من مجهولي الهوية والمخالفين لنظامي الإقامة والعمل.
وقال العميد الدكتور "بدر" في خطاب الشكر والتقدير الذي سلمه لوكيل الرقيب "الشهراني": أشكر وأقدر لكم جهودكم في القيام بأعمال خارج مهامكم الوظيفية والقبض على متسول داخل المسجد الحرام وبحوزته أكثر من 31 ألف ريال سعودي صباح هذا اليوم الخميس، ونحن نفخر بكم وبأمثالكم.

المسجد الحرام متسول

466

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 03:14 PM

معظم من يمارسون هذا العمل من مجهولي الهوية ومخالفي الإقامة والعمل

ضبط متسول في الحرم بحوزته 31 ألف ريال.. خطاب شكر لمن أوقع به

عبدالله الراجحي

مكة المكرمة

18 19,320

عبّر مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد عن شكره وتقديره لوكيل الرقيب علي بن عائض الشهراني من منسوبي قوة أمن الحرم؛ إثر تمكنه من ضبط متسول داخل المسجد الحرام بحوزته أكثر من 31 ألف ريال تحصل عليها من زوار الحرم.
ويعتبر هذا التصرف من قبل المتسول جريمة يعاقب عليها النظام، علمًا بأن معظم من يمارسون هذه الممارسات من مجهولي الهوية والمخالفين لنظامي الإقامة والعمل.
وقال العميد الدكتور "بدر" في خطاب الشكر والتقدير الذي سلمه لوكيل الرقيب "الشهراني": أشكر وأقدر لكم جهودكم في القيام بأعمال خارج مهامكم الوظيفية والقبض على متسول داخل المسجد الحرام وبحوزته أكثر من 31 ألف ريال سعودي صباح هذا اليوم الخميس، ونحن نفخر بكم وبأمثالكم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

المسجد الحرام متسول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019