هبوط الناتج الصناعي لروسيا بنسبة 9.6  % في مايو

زيادة ملحوظة عن التوقعات

ذكرت هيئة الإحصاءات الاتحادية اليوم الثلاثاء أن الناتج الصناعي لروسيا هبط 9.6 في المئة على أساس سنوي في مايو (أيار)، وتراجع 5.5 في المئة عن الشهر السابق.

وتوقَّع محللون، استطلعت "رويترز" آراءهم، انخفاضًا بنسبة ثمانية في المئة في مايو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.


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16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 08:10 PM

زيادة ملحوظة عن التوقعات

هبوط الناتج الصناعي لروسيا بنسبة 9.6  % في مايو

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكرت هيئة الإحصاءات الاتحادية اليوم الثلاثاء أن الناتج الصناعي لروسيا هبط 9.6 في المئة على أساس سنوي في مايو (أيار)، وتراجع 5.5 في المئة عن الشهر السابق.

وتوقَّع محللون، استطلعت "رويترز" آراءهم، انخفاضًا بنسبة ثمانية في المئة في مايو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.


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